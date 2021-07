Durch eine konzertierte Unterstützungsaktion vom 1. August bis 31. Oktober mit der Innenfarbe Indeko-plus spendet Caparol mindestens 200.000 Euro für die Flutopfer. Die Spende soll nur ein erster Schritt sein, das Unternehmen plant weitere Maßnahmen zur Unterstützung. Geschäftsführer Stefan Weyer: „Wir wollen unseren Beitrag leisten, den Menschen zu helfen, die unverschuldet in so schwere Not geraten sind.“ In der Eifel und im Rheinland wurde das gesamte Vertriebsgebiet des zur DAW-Gruppe gehörenden CMS-Großhändlers Hamacher & Wexel durch das Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Flutkatastrophe hat auch MitarbeiterInnen der DAW getroffen. Glücklicherweise blieb es bei Sachschäden. Von Seiten des Unternehmens und der Inhaber-Familie Murjahn wird alles getan, schnell und unbürokratisch zu unterstützen.

