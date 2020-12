Möglichkeiten zur Gestaltung schöner Fußböden gibt es mittlerweile fast so viele wie für die Wandgestaltung. Ein schwarzer Fußboden, individuell angefertigt, liegt Kundinnen und Kunden im Frankfurter Vintage-Design-Store „Sugar & Glory“ zu Füßen.

Autor: Peter Zimmer | Fotos: Disbon

Einzelstücke aus allen Teilen der Welt. Liebe- und geschmackvoll präsentiert in einem Laden, in dem selbst der Boden ziemlich einzigartig ist. Die Art, wie Disbon im „Sugar & Glory“ in Frankfurt am Main die Trittfläche veredelte, war alles andere als gewöhnlich. Seitdem fasziniert das fast schon unwirklich anmutende Ergebnis jeden Tag die Besucherinnen und Besucher. Hochglänzend und tiefschwarz scheinen hier, wo die beiden Inhaberinnen luxuriöse Einzelstücke präsentieren, die Grenzen zwischen oben und unten aufgehoben.

Schwarzer Fußboden individuell angefertigt

Eindrucksvoll rundet dieser Boden damit ein Konzept ab, das in dieser Form nicht an jeder Ecke zu finden sein dürfte. Zwischen der reichhaltigen Auswahl an ausgefallenen Fundstücken lässt der Boden tief blicken – fast hat man das Gefühl, über schwarze Flüssigkeit zu laufen. Das passt zu dem Anspruch der Inhaberinnen, ausschließlich Unikate anzubieten. Die Inspiration dazu holen sie sich auf ihren Reisen in die verschiedenen Länder, die Fundstücke werden anschließend von ausgewählten handwerklichen Betrieben zum Beispiel durch Bespannen oder einen neuen Anstrich individuell neu belebt.

Bodenniveau angehoben

Doch diese sehenswerte Trittfläche sah natürlich nicht immer so aus. Im Gegenteil – da zuvor Parkett lag, musste mit dem Bodenniveau das geschehen, was durch das Ladenkonzept mit dem Niveau der Räumlichkeit vorher schon passiert war: Es musste deutlich angehoben werden. Konkret bedeutete das 20 Millimeter, zu deren Ausgleich ein Mörtelbelag auf PE-Folie eingebaut wurde. Dieser, bestehend aus Grundierung und Mörtelquarz, sorgte anschließend für die nötige Höhe. Danach war der Boden bereit für die Vorbereitung der heute sichtbaren Fläche: Auf einer Fläche von 52 Quadratmetern wurde abermals eine Grundierung aufgetragen, mit der man die Poren des Mörtels verschloss. Die verwendeten Produkte hierzu: DISBON DisboPUR 385 auf Mörtelbelag (DisboXID 462 mit 946 DisboADD 946).

Trittschalldämmender schwarzer Fußboden

Nun war dann auch alles tragfähig für die finale Deckschicht, den hochglänzenden schwarzen Boden nach der DIN-Farbnorm RAL 9005. Realisiert wurde diese Oberfläche mit einem selbstverlaufenden, uv- und farbtonstabilen Polyurethan. Lösemittelfrei und trittschalldämmend setzt dieser Boden nicht nur optisch Maßstäbe, sondern glänzt auch mit absolut zeitgemäßer Funktionalität – was zwar den wenigsten Kundinnen und Kunden auffallen dürfte, aber nichtsdestotrotz in reizvollem Kontrast zu dem bezaubernden Retrocharme der verkauften Objekte steht.

Weitere Informationen:

www.disbon.de