Hochwasserhilfen für das Handwerk

Der Landesinnungsverband Farbe Gestaltung Bautenschutz Rheinland-Pfalz hat angesichts der Hochwasserkatastrophe im Südwesten einen Hilfsfonds für betroffene Betriebe geschaffen. Zudem wurde im Rahmen der Aktion „Wir sind für euch da!“ ein Spendenkonto für die Hochwasserhilfe im Handwerk eingerichtet. Damit die von der Naturkatastrophe betroffenen Maler- und Lackiererbetriebe schnell wieder auf die Beine kommen und unbürokratische Hilfe erhalten, wurde als erster Schritt ein Hilfsfond in Höhe von 50.000 Euro eingerichtet. Betroffene Betriebe können sich per Online-Formular an den Landesinnungsverband in Mainz wenden und ihr Anliegen mitteilen.