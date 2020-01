Bereits seit 2016 führen die Maler- und Lackiererinnungsverbände Nordrhein und Westfalen regelmäßig Zufriedenheitsbefragungen bei den Auszubildenden des Maler- und Lackiererhandwerkes durch. Die Auszubildenden bewerten anonym, innerhalb einer schriftlichen Befragung, den Ausbildungsbetrieb, die Berufsschule und die überbetriebliche Unterweisung. Bereits 1.891 Rückmeldungen erhielten die Verantwortlichen der beiden Landesverbände in dieser Zeit und ziehen ein positives Fazit.

Auszubildende im Handwerk lernen in den ersten Jahren die oftmals komplexen Grundlagen, die für den späteren beruflichen Weg so wichtig sind. Doch wer nun denkt, dass diese wichtigen Basics für negative Statements sorgen, der irrt. Über 80 Prozent der Befragten beantworteten die Frage „Macht Dir der Beruf/die Ausbildung Spaß?“ mit „Ja“ (1.506 von 1.891). Auch die Einzelbewertungen zum Ausbildungsbetrieb, der Berufsschule und der überbetrieblichen Unterweisung sind positiv zu bewerten. Alle Teilnehmer vergaben an die drei Lernorte der dualen Ausbildung Schulnoten. Mit der Gesamtnote „gut“ (2,11) schnitten die Ausbildungsbetriebe bei den Auszubildenden dabei am besten ab. Die Überbetriebliche Unterweisung erhielt ebenso ein „gut“ (2,16) und auch die Berufsschulen können mit einem Wert von 2,51 als positiv bewertet bezeichnet werden. Als weitere Erkenntnis der Befragung konnte festgestellt werden, dass über 20 Prozent der Auszubildenden (426 von 1.891) über die Ausbildungsvergütung hinaus von den Betrieben gefördert werden.

17. Januar 2020