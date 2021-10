Heck Wall Systems hat die vierte Generation seines Rajasil-Sanierputzsystems auf den Markt gebracht. Durch Verbesserungen in der Zusammensetzung entfalten sich die wasserabweisenden Eigenschaften des Putzes noch schneller bereits während des Trocknungsprozesses. Salze können nicht in den frischen Sanierputz einwandern, so der Hersteller. Das soll die Haltbarkeit erheblich erhöhen. Auch die Haft- und Verarbeitungseigenschaften sollen optimiert werden.

www.wall-systems.com