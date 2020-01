Max Pötzsch stammt aus einer Handwerkerfamilie und erweitert diese Tradition mit einer Ausbildung. Der 20-Jährige hat sich für eine Lehre zum Maler und Lackierer entschieden, die er bei der GbR Ronald Heibeck und Frank Haarmann in Zeesen absolviert. Die Handwerkskammer Cottbus (HWK) und das Versorgungswerk der Handwerkskammer Cottbus küren Max Pötzsch zum ersten „Lehrling des Monats“ im Jahr 2020.

Die Begeisterung für das Handwerk kann ansteckend sein. Bei Max Pötzsch stammt sie aus der Familie, in der es bisher Maurer und Tischler gibt. Er selbst hat sich nach dem Abitur für eine Ausbildung zum Maler und Lackierer entschieden. „Mir hat dieser Beruf zugesagt, weil man den Kunden mit Farbe Freude bringt. Für die Ausbildung habe ich mir bewusst einen kleineren Betrieb ausgesucht. Hier wurde mir schnell Vertrauen entgegengebracht.“ Die GbR Ronald Heibeck und Frank Haarmann renovieren hauptsächlich Einfamilienhäuser, doch auch die Innengestaltung von Neubauten zählt zum Aufgabenbereich. Auf den Baustellen ist Max Pötzsch bereits voll im Einsatz. „Ich habe beispielsweise bei der umfassenden Gestaltung eines Wohnzimmers mit Kamin geholfen, dort konnte ich spachteln und unterschiedliche Mustertapeten kleben.“Gegenüber seinen Kollegen und den Kunden gilt der junge Mann als höflich, sehr sozial und zuvorkommend. Für den Arbeitsweg nimmt er einiges auf sich: „Mit dem Auto fährt Max Pötzsch morgens von Schiebsdorf zum Bahnhof in Lübben und dann mit dem Zug weiter in Richtung Königs Wusterhausen. Dort holen wir ihn ab und nehmen ihn mit auf unsere Baustellen“, berichtet Maler- und Lackierermeister Frank Haarmann. Mit der Leistung seines Lehrlings ist er sehr zufrieden. „Nach nur eineinhalb Jahren, in denen Max Pötzsch noch keinen einzigen Tag gefehlt hat, setzt er bereits sehr viel selbstständig um. Er spachtelt vollflächig auf hohem Niveau und verklebt eigenständig Glattvlies und Mustertapete.“ Das bisherige Fazit des Handwerksmeisters: „Max Pötzsch besitzt das Potenzial, sehr viel aus sich zu machen.“

22. Januar 2020