Im Kreislauf halten

Nebenprodukte weiterverarbeiten statt entsorgen, Ressourcen schützen, Entsorgungs- und Transportkosten sparen. Mit Next Step PU wurde ein Konzept zur qualitätsgeprüften, europaweiten Rückführung und Weiterverarbeitung von Polyurethan-Sekundärrohstoffen aufgebaut.

Damit sorgt Puren mit einem speziellen Werkstoffkreislauf für nachhaltige Mehrfachnutzung und bietet europaweit eine Branchenlösung für Weiterverwendung und Recycling von PU an. Das Familienunternehmen betreibt in Obermarchtal, 70 km nördlich vom Stammsitz Überlingen, ein Produktionswerk für den Funktionswerkstoff Purenit. Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Purenit haben zu einer stetig steigenden Nachfrage geführt, sodass das Obermarchtaler Werk aktuell in seiner Größe und Kapazität deutlich erweitert.

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft

In drei Bauabschnitten werden sukzessive bis Herbst 2022 neben einer neuen Produktionshalle auch zusätzliche Lagerflächen für aus Werkstoffkreisläufen stammende Sekundärrohstoffe sowie für Fertigprodukte erstellt. Neue Büro- und Sozialräume für Beschäftigte runden die Werkserweiterung ab. Ein weiterer Schritt in die Kreislaufwirtschaft: Die Werkserweiterung in Obermarchtal leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. In dem Werk werden vorwiegend qualitätsgeprüfte, sortenreine Sekundärrohstoffe verarbeitet. Sie stammen aus der Herstellung der PU-Produkte, der Konfektionierung und Weiterverarbeitung, aber auch aus Baustellenresten. Der güteüberwachte Funktionswerkstoff Purenit ist ein holzwerkstoffähnliches Material und verfügt über zahlreiche Zertifikate, u. a. eine europäische, bauaufsichtliche Zulassung. Er ist wärmedämmend, feuchtebeständig und mechanisch belastbar. Purenit wird bis auf die Beimischung eines Bindemittels ausschließlich aus Sekundärrohstoffen gewonnen und kann nach einer durchschnittlichen Lebensdauer von etwa 50 Jahren erneut wieder zu 100 Prozent recycelt werden. Der einmal gewonnene Rohstoff für PU geht also nicht verloren und kann immer wieder im Kreislauf genutzt werden und somit sehr langfristig zur Energieeinsparung beitragen. Das ist gelebte Mehrfachnutzung und Ressourcenschonung.

