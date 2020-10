Die PCI Gruppe hat am 08. Oktober ihr neues modernes Lieferzentrum am Standort Augsburg im Beisein von Carolina Trautner, der bayerischen Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales und Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg, eingeweiht. Mit 2.300 Quadratmetern Fläche erweitert das Lieferzentrum die logistische Infrastruktur des Unternehmens und soll die Verladeleistung um über 30% steigern, so dass der Hersteller sein Lieferversprechen „24h zum Kunden“ auch bei weiterem Wachstum einhalten kann. Baustart des Großprojekts ‚Neues Lieferzentrum‘ mit einem Investitionsvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich war Herbst 2019. Nach nur einem Jahr Bauzeit hat das Unternehmen das Projekt termingerecht fertig gestellt. Im Januar 2021 ist die vollständige Inbetriebnahme geplant. Auf 2.300 Quadratmetern Fläche entstanden 1.200 zusätzliche Lagerplätze, vier weitere LKW-Laderampen und eine überbaute Fläche inkl. Verladehof von 3.000 Quadratmetern, was eine Steigerung der Verladeleistung um mehr als 1/3 auf ca. 415.000 Paletten pro Jahr ermöglicht. Rund 5.500 – 8.000 zusätzliche LKWs pro Jahr können abgefertigt werden. Das Lieferzentrum wird über automatische Paletten-Förderanlagen an die bestehende Logistikinfrastruktur angebunden. „Die Region ist vom Strukturwandel und der Corona-Krise hart getroffen. Umso mehr freue ich mich über diese Investition in Zukunftsarbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Augsburg, der für ganz Bayern von großer Bedeutung ist. Das ist eine gute Nachricht für meine Heimatregion Augsburg“, so Ministerin Carolina Trautner.

