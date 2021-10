Wenn es um wohngesundes Bauen geht, zählen allein Fakten. „Wohngesund ist nicht gleich wohngesund“ – kommuniziert es die Sopro Bauchemie daher in ihrer aktuellen Informationskampagne. Der Faktencheck besteht in der Listung zahlreicher Produkte im Sentinel Haus Portal, dem größten Portal für wohngesunde Produkte. Denn hier werden auch Produkte, die durch die GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) bereits gemäß Emicode EC1 Plus als „emissionsarm“ zertifiziert sind, nochmals zusätzlich geprüft. So testet das Sentinel Institut (SHI) wohngesunde Produkte nicht nur hinsichtlich ihrer Emissionen, sondern untersucht sie auch noch nach strengen Kriterien bezüglich der Reduzierung weiterer gesundheitlicher Risiken – wie beispielsweise allergieauslösender Stoffe. Erst wenn die Produkte auf diese Weise komplett durchleuchtet sind und als unbedenklich eingestuft werden, erhält man die Zertifizierung. Aktuell sind 36 Produkte und Produktsysteme des Bauchemie-Produzenten im SHI Portal gelistet.

