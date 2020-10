Vom 5. bis 7. November 2020 finden auf der Leipziger Messe die denkmal und MUTEC 2020 statt. Beide Messen weisen einen guten Anmeldestand vor, warten mit einem facettenreichen Fachprogramm auf und haben starke Partner an Bord. Auch der Ticketverkauf, der in diesem Jahr aufgrund des Hygienekonzeptes ausschließlich online stattfindet, ist sehr gut angelaufen. Zudem konnten die Unklarheiten, die in den vergangenen Tagen mit Blick auf das Beherbergungsverbot in Deutschland herrschten, für Sachsen schnell geklärt werden. Denn die Sächsische Staatsregierung hat das Beherbergungsverbot für Personen aus innerdeutschen Risikogebieten/Hot-Spots inzwischen aufgehoben und auch beim Messezutritt müssen Menschen aus entsprechenden Regionen keinerlei Einschränkungen befürchten. Somit besteht für Aussteller und Besucher der denkmal und MUTEC 2020 nun Planungssicherheit.

„Aufgrund der Corona-Pandemie liegt ein steiniger Weg der Messevorbereitung hinter uns. Umso glücklicher sind wir, dass wir uns nun auf der Zielgeraden befinden und aller Widrigkeiten zum Trotz ein tolles Angebot auf die Beine gestellt haben. Wir freuen uns auf drei spannende Messetage und auf ein persönliches Wiedersehen mit unseren treuen Ausstellern, Partnern und Besuchern“, erklärt Mariella Riedel, Projektdirektorin der denkmal und MUTEC. Auf der denkmal präsentieren sich auch in diesem Jahr wieder Aussteller aus dem gesamten Spektrum der Denkmalpflege und Restaurierung. Branchengrößen wie Deffner & Johann, Remmers und Xella sind ebenso vertreten wie auf die Denkmalpflege spezialisierte Handwerksbetriebe, darunter Bennert und Kramp & Kramp. Hinzu kommen traditionsreiche Manufakturen wie Glashütte Lamberts, Golem-Kunst und Baukeramik sowie die Holzmanufaktur Rottweil. Bedeutende Institutionen wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK), die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD), der Verband der Restauratoren (VDR), der Dachverband der Restauratoren im Handwerk (VRH) und die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger freuen sich schon darauf, über ihre aktuellen Projekte zu informieren. Zu den Ausstellern, die sich zum ersten Mal auf der denkmal präsentieren, zählen unter anderem handgeformt, Cerasaga Baukeramik, Sicherheitstechnik & Restaurierung Roberto Weigel sowie Interpane. Die MUTEC hält ein spannendes Angebot aus der Welt der Museums- und Ausstellungstechnik bereit.

Für die Sicherheit aller Beteiligten in Zeiten der Corona-Pandemie sorgt das Hygienekonzept der Leipziger Messe, das auf die denkmal und MUTEC zugeschnitten wurde und verschiedene Schutzmaßnahmen umfasst. Das Konzept beruht auf den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und wurde vom zuständigen Gesundheitsamt der Stadt Leipzig geprüft und genehmigt. Bei verschiedenen Veranstaltungen in den vergangenen Wochen hat das Hygienekonzept den Praxistest bereits mit Bravour bestande