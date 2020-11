Uzin: Jahresthema 2021 vorgestellt

Zu den wichtigsten Aspekten, die den Mehrwert der Marke für den Kunden ausmachen sollen, gehören: Ausbau der Präsenz in Norddeutschland, mehr Service, mehr Angebote, markenübergreifende Kompetenz, Produktinnovationen sowie ein besonders engagiertes Team.

Fotos: Uzin

Philipp Utz gab Einblicke in die Unternehmensstrategie Passion und das damit verbundene Jahresthema „Products & Services“ im kommenden Jahr. „Unsere Kraft investieren wir nicht nur in die Entwicklung neuer Produkte, sondern auch in alle Prozesse rund um die Marke Uzin.

Um die Lösungen erfolgreich am Markt zu platzieren, sind mehr Service, Dienstleistungen und – gerade in Zeiten von Corona – digitale Maßnahmen nötig“, erklärte Jürgen Walter, Head of Business Unit Uzin. „Gleichzeitig stehen optimierte Lieferprozesse und ein flächendeckendes Vertriebsnetz an erster Stelle.“ „Mit dem Ausbau unserer Lager- und Produktionskapazitäten in den Niederlanden sowie des Vertriebsnetzes im Norden werden wir unsere Kunden nachhaltig in dieser Region unterstützen können“, erklärt Michael Abraham, Gesamtvertriebsleiter von Uzin, bei der Präsentation seines Bereichs. Mit einer neu eingerichteten Verkaufsleiterposition und jeweils einer neuen Stelle im Bereich Estrich sowie bei den Fachberatern hat Uzin zusätzliche, ausbaufähige Vertriebskapazitäten geschaffen. Zudem hat die Unternehmensgruppe einen Grundstückskauf im Gewerbegebiet Stepelerveld im niederländischen Haaksbergen getätigt. Geplant ist, auf den neu erworbenen Flächen einen Produktionsstandort aufzubauen, der ein ähnliches Produktspektrum abbilden kann wie der Standort Ulm. Ziel ist, die Ulmer Lager zu entlasten und die Logistik für Norddeutschland und Nordeuropa mittelfristig durch erweiterte Lagerkapazitäten in den Niederlanden zu steuern.

Serviceleistungen gehören bei Uzin zum Portfolio. Einerseits ist das die direkte Beratung auf der Baustelle, andererseits auch die Unterstützung durch Helfer wie den Pump-Truck, der bislang in erster Linie in Süddeutschland unterwegs war. Ab Januar 2021 wird es ein kleineres und flexibler einzusetzendes Pump-Mobil geben, das überwiegend im Norden von Deutschland eingesetzt wird. Außerdem stehen umfassende digitale Helfer und mehr Informationen rund um deren Anwendung und das Produktsortiment zur Verfügung. Die Produktvielfalt bietet nicht nur im Sortiment von Uzin einen Mehrwert für den Kunden, sondern dank der Schwestermarken Pallmann, Wolff und Pajarito weitere Vorteile: Durch die markenübergreifende Zusammenarbeit kommt bei dem Komplettanbieter alles aus einer Hand. „Uzin will zukünftig verstärkt Lösungen anbieten, die über Grundierungen, Spachtelmassen und Klebstoffe hinausgehen“, so Jürgen Walter. Viele Innovationen bei Uzin zielen auf die Verbesserung in der Anwendung von Produkten: etwa der „LevelPlus-Effekt“ für extrem glatte Untergründe, die „Super-Fast-Technology“ für schneller trocknende Gips-Spachtelmassen oder der neue „reActivate-Effect“ bei der standfesten Spachtelmasse UZIN NC 182. Komplett neuer Produkt sinde der ersten lösemittelfreien Kontaktkleb-stoffs UZIN WK 222, die erste Spachtelmasse, die die Belegreife anzeigt, UZIN NC 111 BiColor, oder der ersten verarbeiterfreundlichen Feuchtesperre, die zusätzlich auch noch CO2 einspart, das Uzin-HydroBlock-System. Im Januar 2021 wird eine weichmacherbeständige Fixierung auf den Marktgebracht, die im Sprühverfahren aufgetragen wird, UZIN U 5000.

Für die Unternehmensgruppe bedeutet Nachhaltigkeit, wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischem Handeln und sozialer Verantwortung in Einklang zu bringen. Mit der Strategie Passion wurden die relevanten Themen bestimmten Handlungsfeldern zugeordnet. Entstanden ist das 4-Säulen-Modell Planet, People, Profit sowie Products & Services. „In der Strategie des kommenden Jahres wird der Themenbereich Products & Services in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten gestellt“, erklärt Philipp Utz.

