Wir gratulieren Jessica Jörges zum 5. Platz bei den WorldSkills in Kazan. In 41 Disziplinen haben sich bei dieser Weltmeisterschaft der Berufe junge Teilnehmer aus über 60 Ländern, die sich zuvor in nationalen Ausscheidungswettbewerben qualifizieren konnten, gemessen. Bei den Malern gewann der Österreicher Stefan Planitzer vor Daniela Ziller aus der Schweiz und Mathilde Mortier (Frankreich).

Jeder Teilnehmer hatte eine Kabine, die wie ein „L“ aufgebaut war. Die kurzen Seiten mussten tapeziert werden, zusätzlich war in diese Wandhälfte eine Tür integriert, die zu lackieren war. Auch die Türfüllung musste von den Teilnehmern gearbeitet werden. Weiterer Prüfungsteil: das Malen eines Logos. Von einer Vorlage musste das Logo maßstabsgetreu an die Wand gebracht werden.

Weitere Disziplinen waren das Farbenmischen und ein Speedwettbewerb.

28. August 2019