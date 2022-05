Kammerer GmbH wird 40

2022 feiert das Baden-Württemberger Familienunternehmen Kammerer GmbH sein 40-jähriges Bestehen. Seit 1982 entwickelt und produziert die Firma Maschinen, die Handwerkern die Arbeit auf der Baustelle erleichtern sollen.

Rolf Kammerer war als junger Mann im Stuckateurbetrieb seines Vaters beschäftigt, als ihm die Idee für seine erste Maschine kam. Er bearbeitete gerade mühsam Kratzputz von Hand, als ihm die Idee für eine Maschine kam, später unter dem Namen Chameleon bekannt. 1982 war das Gerät dann bereit zur Markteinführung und fand dort unter dem Markennamen Rokamat (Rolf Kammerer Maschinen Technik) schnell Anklang. Das Konzept, den Motor vom Handstück abzukoppeln, überzeugte. Für die Anwender liegen die Vorteile dieses Systems auf der Hand: Die Werkzeuge sind leicht und bei der Motorleistung müssen trotzdem keine Kompromisse eingegangen werden. Der starke Antriebsmotor wird am Gürtel getragen. Während sich die Marke Rokamat auf dem Markt etablierte, entwickelte Rolf Kammerer in den folgenden Jahren weitere Geräte, die er mit seinen Mitarbeitern in Remchingen bei Pforzheim zur Produktionsreife brachte. Auf den Allrounder Chameleon mit den gegenläufig rotierenden Scheiben folgte zunächst die Putzbearbeitungsmaschine mit Stiel, die PFM, zur Bearbeitung von Gipsputz und Kalk-Zementputzen. Im Jahr 1990 ergänzte der Rucksackstaubsauger RVC das Portfolio. Eine besonders wichtige Ergänzung der Produktpalette erreichte im Jahr 2002 die Marktreife: ein Powerschleifer für Trockenbau und Aggressiv-Schliff. In den folgenden Jahren folgten der Sanierungsschleifer Gex und der Turboschleifer Gecko Rapid. 2016 rundete der Langhalsschleifer Heron das Rokamat-Schleifmaschinen-Sortiment ab. Auch der Bereich der Putzbearbeitungsmaschinen wurde konsequent nach dem Bedarf des Handwerks ausgebaut: Neben dem Dauerbrenner PFM erleichtern heute auch die PFM W mit Wasserinjektion, die PFM WT mit Wassertank und die PFM C mit Akku die Putzbearbeitung – getreu dem Firmenslogan „easy working“. Früh erkannte der Firmenchef den Bedarf an kabellosen Maschinen auf den Baustellen. Seit 2014 ergänzt eine ständig wachsende Akku-Linie das Portfolio. Mittlerweile gibt es Akkumaschinen für das Schneiden und Schleifen von WDVS, zum Putz bearbeiten und zum Verdichten und Glätten von Beton. Seit Dezember 2018 ist Rokamat CAS Partner.

Bis heute ist die Firma Kammerer ein Familienbetrieb geblieben. Im Jahr 2014 stieg Rolf Kammerers Sohn Dominic Kammerer in die Geschäftsführung ein – vorher war er jahrelang in der Konstruktion des Unternehmens tätig.

