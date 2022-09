Nominée für Nachhaltigkeitspreis

Keimfarben ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 in der Kategorie Unternehmen nominiert. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, der in diesem Jahr zum 15. Mal verliehen wird, prämiert Unternehmen, die mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, hohen ökologischen Standards in der Produktion und besonderem sozialen Engagement in der Wertschöpfungskette wirksame Beiträge zur Transformation leisten. Im Rahmen der Bewerbung waren Maßnahmen, Lösungen und Ziele darzustellen sowie das Narrativ, mit dem die transformativen Beiträge kommuniziert werden. Keimfarben wurde im Feld Ressourcen nominiert. Nachhaltigkeit ist für das Unternehmen ein zentraler Bestandteil des Markenkerns. Rüdiger Lugert, Geschäftsführer Keimfarben, bringt die Mission des Unternehmens auf den Punkt: „Die langlebigsten, natürlichsten und gesündesten – einfach die besten Farben der Welt: So möchten wir die Lebensräume der Menschen innovativ, kreativ, ressourcenerhaltend und generationsübergreifend verantwortlich gestalten.“ Ein Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit ist Keimfarben in diesem Jahr gelungen: 65 Produkte erhielten die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung in Silber. Die Produkte stehen für über 80 Prozent des Absatzes im wichtigsten Sortimentsbereich Farbe.

