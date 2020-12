Kiesel DenkFabrik.TV findet am 20. und 21. Januar 2021 statt

Kiesel Bauchemie startet mit dem Online-Erlebnis DenkFabrik.TV in das Jahr 2021. Die Veranstaltung findet an zwei Tagen statt.

Am 20. Januar stehen Themen aus der Fliesentechnik im Vordergrund, am 21. Januar dreht sich alles um die Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Parkett. DenkFabrik.TV startet an beiden Tagen um 16:00 Uhr und dauert jeweils ca. 90 Minuten. Die Anmeldung ist ab Anfang Dezember unter www.kiesel-denkfabrik.tv möglich. Auch für ein Abend-Programm sorgen die Esslinger: Die begrenzten Plätze für die Bierprobe werden unter allen angemeldeten Personen verlost.

Neues Format für Kunden und Fachhandel

„Uns ist es wichtig, mit einem positiven Zeichen in das neue Jahr zu starten. Darum präsentieren wir unsere Themenschwerpunkte und Produkt-Highlights in einem begeisternden Rahmen, der unsere Kunden aus Handwerk und Fachhandel anspricht“, erläutert die geschäftsführende Gesellschafterin Beatrice Kiesel-Luik. Im Jahr 2020 haben die Esslinger bereits gute Erfahrung mit der Durchführung von Web-Seminaren und digitalen Kunden-Stammtischen gesammelt, diese habe man nun für die Ausarbeitung und Konzeption eines gänzlich neuen Formats genutzt. Kiesel-Luik betont: „Wir haben in den vergangenen Jahren in die Erweiterung der DenkFabrik, unseres Forschungs- und Seminarzentrums in Esslingen-Berkheim, investiert. Leider können wir die Gäste dort nun nicht persönlich empfangen, aber mit unserem Online-Erlebnis feiern wir dennoch eine spektakuläre Eröffnung der neuen DenkFabrik.“ DenkFabrik stehe dabei nicht nur für das Gebäude, sondern für das Selbstverständnis von Kiesel: Innovation, Beratung und Schulung seien die Kernkompetenzen des Familienunternehmens.

DenkFabrik.TV: 90 Minuten voller Information und Unterhaltung

DenkFabrik.TV bietet mehr: In Reportagen erleben die Zuschauer z.B. den Kiesel Pumpservice im Einsatz und erfahren so, wie moderne Technik die Effizienz auf der Baustelle steigert. Außerdem greifen die Esslinger in Experten-Talks Themen auf, die die Branche bewegen – so diskutiert Alexander Magg, Bereichsleiter Marketing und Export bei Kiesel, mit Dienstleistern und Praktikern über das Thema Digitalisierung im Handwerk. Selbstverständlich kommt auch die Praxis nicht zu kurz: Die Kiesel Anwendungstechnik präsentiert in Vorführungen die Produkt-Highlights 2021, wie z.B. den neuen Fliesenkleber Servoflex 5 royal oder das neue Ki Lack- und Öl-Programm der Esslinger zur Veredlung von Parkett. Neben den Führungskräften von Kiesel prägen bekannte Gesichter der Branche das Online-Erlebnis, so wird Fliesenleger-Weltmeister Janis Gentner in verschiedenen Funktionen zu sehen sein.

Informationen und Anmeldung unter www.kiesel-denkfabrik.tv

„Wer sich genauer über das Programm informieren möchte, hat ab Anfang Dezember auf www.kiesel-denkfabrik.tv dazu Gelegenheit“, erklärt Alexander Magg, der als Marketing-Leiter verantwortlich für das Projekt ist. Auf der Seite kann man sich auch gleich für das Online-Erlebnis anmelden. „Wir empfehlen diese Anmeldung möglichst schnell vorzunehmen“, ermuntert Magg interessierte Teilnehmer, denn wer sich bis zum 08. Januar anmelde, lande im Lostopf für die Bierprobe, die an beiden Abenden ab 18:00 Uhr stattfinde. Bei dieser Live-Hybrid-Veranstaltung steht der virtuelle Austausch zwischen Kiesel und den Zuschauern im Vordergrund – trotz der Distanz muss so nicht auf Geselligkeit verzichtet werden.