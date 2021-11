„Kleine Hände, große Zukunft“ - Kita-Kinder besuchen Betriebe

Unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ können Handwerksbetriebe in ganz Deutschland Kinder zwischen drei und sechs Jahren spielerisch an „ihr“ Gewerk heranführen. Dafür besuchen Kita-Kinder zwischen 3 und 6 Jahren zusammen mit ihrer Erzieherin oder ihrem Erzieher einen Handwerksbetrieb in ihrer Region und dürfen dort selber mitanpacken. Im Anschluss halten die Kinder ihre Eindrücke auf einem Riesenposter fest, welches sie bis zum

4. Februar 2022 zusammen mit einer kurzen Beschreibung einreichen können. Eine Expertenjury aus Handwerkern und Frühpädagogen bewertet die Poster und kürt im Frühjahr 2022 die Landessieger. Als Belohnung winken 500 €, mit denen die Kindertagesstätten ein Sommerfest oder einen Projekttag rund um das Thema Handwerk organisieren können.

Interessierte Handwerksbetriebe können auch die Initiative ergreifen und auf eine Kita zugehen.

www.amh-online.de/kita-wettbewerb