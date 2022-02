Klimaregulierend

Wände, die mit dem Edelputz Keratherm von Auro verputzt wurden, sollen das Klima in Wohnräumen regulieren. Der ökologische Putz reflektiert die Wärme, so werden Räume in der kalten Jahreszeit warm gehalten und im Sommer gegen die Hitze von außen besser geschützt. Das Raumklima wird reguliert, Energieverluste vermieden. Mit zusätzlichen Attributen, wie permanenter Feuchtigkeitsregulierung und seiner natürlichen Alkalität, wirkt der emissionsfreie Edelputz zudem fungizid. Das Produkt ist naturweiß und in Pulverform einfach mit Wasser zu verarbeiten.

www.auro.de