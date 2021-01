Neue Fototapeten der INK Kollektion von Komar

Die Fototapeten der neuen INK Kollektion von Komar sollen mit fließenden Designs in soften Pastelltönen und natürlichen Motiven für mehr Leichtigkeit im Raum sorgen. Dafür stehen die Designs von Calming Moods. Motive mit intensiven Farben und filigranen, fernöstlich angehauchten Designs finden sich in Inspiring Arts, dezent und unscheinbar sollen die pastelligen, femininen Fototapeten der „Relaxing Shapes“-Serie wirken, eine Hommage an das Leben und die Kraft der Natur stellen die „Energizing Elements“-Motive mit ihren starken Rot-, Orange- und Brauntönen dar,

