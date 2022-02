Kompakte Sprüh- und Spritzgeräte

Kompakte Airlessgeräte zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und geringe Abmessungen aus (z. B. LuckySpray 2.0). Ideal sind diese Geräte zum Sprühen von Grundierungen (z. B. Tiefgrund), Tapetenlöser sowie Innendispersion. Die kleinsten Geräte beginnen schon mit einem Gewicht von sieben Kilogramm (Baby-Monster EasySpray 1.5). Sie sind ausgestattet mit einem flexiblen Ansaugschlauch, der direkt aus dem Materialgebinde saugt. Je nach Modell stehen 7,5 bis 15 Meter Materialschlauch für einen guten Arbeitsradius zu Verfügung. Dank der leichten, kompakten Bauweise und der vielfältigen Anwendungsgebiete sind diese Geräte bestens geeignet im Renovierungsbereich. Eine Besonderheit bietet das Baby-Monster EasySpray 1.5: Diese Airlessanlage kann perfekt in dem passenden Systainer verstaut werden und so auch sicher und sauber im Auto transportiert werden. Wer auf die praktische Schlauchtrommel nicht verzichten will, dem bietet Monster diese Optionen bei seinen Modellen EasySpray 2.2 und 2.3 an. Der Schlauch wird kompakt aufgerollt und das Arbeiten sowie der Transport sind einfach und handlich.

