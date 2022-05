Kontakte knüpfen

Auf dem Baufluencer-Forum am 9. und 10. Juni 2022 kommen Bauindustrie und Influencer auf dem Areal der Zeche Zollverein in Essen zum Austausch zusammen. Influencer aus den Bereichen Fachhandwerk, Architektur und DIY sowie Vertreter der Bauindustrie bekommen die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, miteinander zu diskutieren und gemeinsam potenzielle Kooperationsmodelle auszuloten. Das Veranstaltungsformat setzt vor allem auf Netzwerken und Dialog in Form von Speeddatings. Darüber hinaus wird es Input durch Vorträge zum Thema Influencer-Kommunikation und durch einen Live-Talk „Zukunft Handwerk“ mit der GHM geben. Pünktlich zur Forums-Anmeldung präsentiert sich auch die Website www.baufluencer.de in einem neuen Look.

