Krankenhaus in neuem Look

Die Fassade eines Krankenhauses in Mexico City erstrahlt in neuem Glanz. Kürzlich startete ein Bauherr das Expansions- und Entwicklungsprogramm, dessen Teil auch die Renovierung des Krankenhauses im mexikanischen Gebiet El Pedregal ist. Das Projekt umfasst zwei Krankenhaustürme mit einer Höhe von 50 m und einen dritten Turm mit einer Höhe von 27 m. Dabei werden die Räumlichkeiten um mehr als 35.000 m² erweitert und umgestaltet. Bei den Renovierungsarbeiten setzten die Arbeiter vielfach fischer-Produkte ein, wie etwa den fischer-Bolzenanker FWA oder den fischer-Dichtstoff BDSA. „Neben den passenden und wirtschaftlichen Produktlösungen überzeugten wir unsere Auftraggeber bei dem Projekt auch mit unserer technischen Unterstützung“, betont Juan Manuel Fernández, Koordinator für den Bereich Ingenieurswesen bei der fischer-Landesgesellschaft in Mexiko. „Von der Planung über die Montage vor Ort bis zum erfolgreichen Projektabschluss begleiten wir unsere Partner durch alle Bauphasen.“ Die Fassadenverkleidung aus Aluminium und das großflächig verarbeitete Glas wirken besonders modern und verleihen dem Gebäude eine neue Ausdruckskraft. fischer Mexico sieht Potential für weitere, zukünftige gemeinsame Projekte.

www.fischer-group.com