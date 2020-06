Wegen der Corona-Pandemie war und ist der Seminarbetrieb im Branchenzentrum Ausbau und Fassade stark eingeschränkt. Dennoch ist derzeit doch etwas geboten: Die Kunstausstellung mit Werken von Bernd Ruben Wetterau. Die Eröffnung fand bereits Anfang Januar durch den Künstler im Rahmen des Verbandstages im Branchenzentrum Ausbau und Fassade statt. Ruben Wetterau führte die rund 100 Gäste durch die Ausstellung und erläuterte dabei seine abstrakten Gemälde. In diesen bilden meist rechteckige Körper, Quadrate und Bänder die Grundlage für entstehende Raumebenen, die dadurch häufig eine tiefe, dreidimensionale Wirkung entfalten. Die entstehenden Räume bewegen sich zwischen stabil lagernd und instabil schwebend und sind in Form und Farbe in ein feinsinnig austariertes Gleichgewicht gebracht. So ergeben sich teilweise Überblendungen, Ineinandergreifen oder Durchdringungen. Mitunter ergibt sich der Eindruck einer prismatisch gebrochenen und haptischen Oberfläche. Trotz der Ruhe in vielen Bildern wirkt es bei dem einen oder anderen, als hätten sie eine stille Bewegung inne. Sie laden zu einem Spaziergang in die Bilder hinein ein und berühren immer wieder aufs Neue. So liefert nicht der Künstler, sondern der Betrachter selbst die Interpretation der Werke.