Lehmorange präsentiert neue Dämmplatten

Lehm erweist sich als effiziente Lösung für Schallschutz und Raumakustik. Das Naturmaterial zeichnet sich durch seine hohe thermische Masse sowie Speicherfähigkeit aus. So kann Lehm isolieren, Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben und den Geräuschpegel im Raum verringern. Vorgefertigte Lehmplatten sollen schon bei einer geringen Wanddicke gute Schallschutzwerte erzielen. Die weiche Struktur des Lehms sorgt dafür, dass Schallwellen nicht reflektiert, sondern absorbiert werden. Die Platten sind in den Stärken 16 und 22 Millimeter erhältlich. Dabei sind die Lehmplatten trockenbauüblich einfach in der Verarbeitung und Anwendung, so der Hersteller.

www.lehmorange.de