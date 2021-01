Offenbacher Malerbetrieb Jobmann feiert 50. Jubiläum

2020 feierte der Offenbacher Malerbetrieb von Jürgen Jobmann sein 50-jähriges Bestehen. Dafür ist der Fachmann, der nicht nur ein Unternehmen führt, sondern sich auch seit vielen Jahren ehrenamtlich als Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main engagiert. Kürzlich ist er mit der Ehrenurkunde der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main ausgezeichnet worden. 1970 legte Malermeister Herrmann Jobmann den Grundstein für das Offenbacher Familienunternehmen. Fast drei Jahrzehnte später hat Jürgen Jobmann den Betrieb dann in zweiter Generation übernommen. 1996 legte er die Meisterprüfung an der Badischen Malerfachschule in Lahr ab und bildete sich 1997 in Fulda zum Restaurator im Handwerk weiter. An der Firmenphilosophie hat sich seit 50 Jahren nichts geändert. „Mit unserem Fachwissen, hoher Qualität und guter Beratung setzen wir alles daran, den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden“, erklärt Jürgen Jobmann. „Zufriedene Auftraggeber sind unser oberstes Ziel.“ Dass das gelingt, davon zeugt die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel „sehr gut“ von der Fördergesellschaft „Qualität im Handwerk“ (qih). Diese verleiht das Prädikat ausschließlich an Betriebe, deren Leistungen von Kunden konstant mit sehr gut beurteilt werden.

