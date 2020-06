Vor einem Jahr nahm mit „TOP Malermeister Deutschland“ ein neuer Qualitäts- und Leistungsverbund das operative Geschäft auf. Zwölf Monate später zählt er 62 Mitglieder. Aufgenommen werden ausschließlich Betriebe, die in der Handwerksrolle eingetragen sind und nach gemeinsamen Qualitäts- und Leistungsstandards der TOP Malermeister Deutschland arbeiten. „Unser Ziel ist es, qualitäts- und leistungsorientierte Malerfachbetriebe zusammenzuführen, die Sichtbarkeit ihrer Qualität und Leistungen und gleichzeitig auch die Sichtbarkeit der Unternehmen zu erhöhen und sie durch den gemeinsamen Einkauf bei Herstellern und Lieferanten zu stärken – und damit verbunden: mit wettbewerbsfähigen Einkaufspreisen“, erläutert Geschäftsführer Ernst-Wilhelm Lange. Zusätzlich will der Verbund mit für das Maler- und Stuckateurhandwerk passgenauen Dienstleistungen überzeugen, wie zum Beispiel Bonuskonzepten, Finanzierungen durch die Cronbank, sowie durch Übernahme der Zahlungsabwicklung für ihre Partner gegenüber der Industrie. Die Lieferantenpalette umfasst Unternehmen wie Sto, Bodenspezialist Joka, Wolcolor, ein Anbieter von Baumwollputzen, Tapetenhersteller A.S. Création oder Werkzeuglieferant Linz. TOP Malermeister Deutschland ist eine Tochter der MHK Group AG. Das Dienstleistungsunternehmen wurde 1980 mit dem Ziel gegründet, den mittelständischen Küchen- und Möbelfachhandel zu stärken. In diesem Jahr feiert die Gruppe ihr 40-jähriges Bestehen und zählt mit über 3.000 Handelspartnern im Jahr 2019, die einen Umsatz von 6,012 Mrd. Euro repräsentieren, zur Spitzengruppe der europäischen Kooperationen für die Branchen Küchen/Möbel, Bauen sowie Sanitär/Heizung/Klimatechnik. Bekannteste Vermarktungskonzepte sind die musterhaus küchen Fachgeschäfte und das Franchisesystem Reddy Küchen. Ernst-Wilhelm Lange ist überzeugt, dass gerade durch die Zusammenarbeit mit der MHK Group viele Synergien freigesetzt werden.

www.top-malermeister.de