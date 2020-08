Little Greene unterstützt Pink Ribbon im Pink October

Zusammen mit der gemeinnützige Organisation Pink Ribbon Deutschland bestreitet Little Greene auch im Oktober 2020 wieder den Breast Cancer Awareness Month. In diesem Monat spendet LITTLE GREENE von jeder verkauften Farbdose und Tapetenrolle 20 Cent an Pink Ribbon Deutschland.

Pink Ribbons Anliegen ist es, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Brustkrebsvorsorge zu lenken. Das ganze Jahr über motiviert die Kampagne Frauen zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und informiert über die Anzeichen von Brustkrebs. Betroffene und auch deren Angehörige finden bei Pink Ribbon Unterstützung, Beratung und die Möglichkeit eines Erfahrungsaustauschs. Aber auch gesunde Frauen können sich dort über Brustkrebs, dessen Früherkennung und eine gesunde Lebensweise informieren. Dieses Jahr feiert die Kampagne ihr zehnjähriges Jubiläum.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Unterstützung von LITTLE GREENE. Brustkrebs betrifft so viele Frauen, nahezu jeder von uns hat eine Betroffene im persönlichen Umfeld. Es ist wichtig, immer wieder auf die Bedeutung der Früherkennung der Krankheit hinzuweisen und Ängste abzubauen. Das gelingt am besten, wenn Menschen in ihrem Alltag, in ihrer privaten Lebenssituation angesprochen werden. Genau dabei hilft auch diese Kooperation“, so Christina Kempkes, Leitung Kommunikation Pink Ribbon Deutschland.

Seit den 90er Jahren wird die pinkfarbene Schleife „Pink Ribbon“ weltweit als Symbol im Engagement gegen Brustkrebs eingesetzt. Die Pink Ribbon Kampagne in Deutschland wird über Sponsoren finanziert und entwickelt gemeinsam mit den Trägern Projekte, die das bürgerliche Engagement fördern. So wird einerseits die öffentliche Wahrnehmung gesteigert, anderseits kann jeder direkt mitmachen. Es gibt beispielsweise deutschlandweit Sportgruppen, Rad- und Reittouren und auch Angebote speziell für Kinder und Jugendliche, deren Mütter an Brustkrebs erkrankt sind.

LITTLE GREENE unterstützt jedes Jahr den Breast Cancer Awareness Month und wirbt für die Kampagne in seinen Showrooms, über seine Fachhändler und online unter www.littlegreene.de.