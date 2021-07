Brillux gehört zu den Gewinnern des German Brand Awards 2021: Initiiert vom Rat für Formgebung, der Design- und Markeninstanz Deutschlands, juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft: Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher – und bringt nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner voran, sondern auch ihre jeweiligen Branchen. In der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Print” konnte das Brillux Magazin MarktImpulse die Auszeichnung Winner erlangen. Das Magazin bietet Einblicke in die Arbeit anderer Betriebe: von Branchentrends über Marktneuheiten bis hin zu Werbeideen. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt nach den Kriterien Eigenständigkeit und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz. Die Markenführung sollte Aspekte wie Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Kontinuität und Zukunftsfähigkeit berücksichtigen. Auch Faktoren wie die Gestaltungsqualität des Markenauftritts, die Homogenität des Markenerlebnisses und der ökonomische Erfolg spielen eine entscheidende Rolle im Jurierungsprozess.

