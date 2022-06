Maler Haubner stellt aus

Der Malermeisterbetrieb Haubner aus Berngau stellt im Juli auf der internationalen Handwerksmesse für die Sonderschau „Innovation gewinnt!“ seine Innovation „FFT-Funktionsflächentextil“ aus. Zuvor wurde dem Betrieb in der Kategorie „Innovation im Malerhandwerk“ die Auszeichnung Maler des Jahres 2022 verliehen. FFT ist je nach Qualität ein Oberflächenbelag, der überall tapeziert werden kann, selbst dort, wo Tapeten bis lang nicht eingesetzt werden konnten. Im direkten und indirekten Nassbereich, am Boden und an der Fassade finden sie ihren Einsatz. Durch die nahtlose Verarbeitung werden Risikofaktoren durch Schmutz. Bakterien, Pilze und Schimmel die Möglichkeit genommen ein Eigenleben in den Fugen zu führen. Die fugenlosen Wandbeläge sind einfach anzubringen und je nach Qualitätsstufe und Einsatzort wasserabweisend, mechanisch und chemisch belastbar, desinfektionsmittelbeständig, waschbar, abziehbar, wiederverwendbar und somit auch nachhaltig. Haubner stellt eigenen Angaben nach mit den Exponaten viele Möglichkeiten der Funktionsflächentextile aus und ergänzt diese mit anschaulichen Videos und Animationen auf der Messe.

www.fftextil.de