Der Kölner Kult-Barbier Felix Hohleich frisierte schon viele Prominente. Jetzt will er mit seinem neuen Laden, dem Bestn-Barbershop in der Weyerstraße in Köln, weiter nach ganz oben. Wir haben uns die Gestaltung des neuen Salons angesehen und uns von Malermeister David Wutschik erklären lassen, wie es zu der Betonoptik und dem mattschwarzen Design im Store kam.