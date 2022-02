Mapei feiert 85 Jahre Bestehen

Das Jahr 1937: Rodolfo Squinzi gründet mit sieben Mitarbeitern sein Unternehmen für Baumaterialien am Stadtrand von Mailand. Mapei steht für Materiali Ausiliari Per l‘Edilizia e l‘Industria. 85 Jahre später kann Mapei auf eine turbulente und erfolgreiche Historie zurückblicken. „Mapei ist ein Unternehmen, dessen Herz in Italien schlägt. Vor kurzem haben wir das französische Unternehmen Resipoly übernommen und bauen derzeit fünf neue Fabriken auf der ganzen Welt“, so Veronica Squinzi, CEO. Squinzi fügt hinzu: „Unser großes Engagement für Innovation und Forschung ist ein wichtiger Bestandteil der Konzernstrategie. Wir sind ein Chemieunternehmen, das Produkte für die Bauindustrie herstellt. Wir möchten innovative Produkte entwickeln, um das Bauen nachhaltiger zu machen. Wir sind davon überzeugt, dass die Verlängerung des Lebenszyklus bestehender Gebäude der beste Weg ist, um weniger Ressourcen zu verbrauchen und weniger Abfall zu produzieren. Wir setzen uns dafür ein, Rohstoffe mit geringer Umweltbelastung oder Sekundärrohstoffe zu verwenden. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Verwendung gefährlicher Stoffe auf ein Minimum zu reduzieren, um nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit der Verarbeitenden zu schützen.“

www.mapei.com

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: