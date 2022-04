Mapei Shower System ausgezeichnet

Das Mapei Shower-System Decor ist mit dem „Tophotel Star Award in Gold“ in der Kategorie „Hotel+Technik Spezial Bau“ ausgezeichnet worden. „Mit dem neuen System bietet Mapei eine Komplettlösung für die Verlegung von dekorativen Tapeten und Glasfasertapeten in Feuchträumen“, so die Redakteure von ‚Tophotel‘ und ‚Hotel+Technik‘. Mit der Dispersionsabdichtung Mapegum WPS wird dabei zuerst eine wirksame Abdichtungsebene erstellt. Das Tapezieren von dekorativen Glasfasertapeten erfolgt mit dem feuchtigkeitsbeständigen Wandbelagsklebstoff Ultrabond Eco Decor Wet. Abgerundet wird das System mit der 2K-Versiegelung Mapecoat Decor Protection zum Erhalt der Farbbrillanz und des Decors.

