Maranzo-Böden prämiert

Der fugenlose Boden Maranzo von Frescolori ist mit der Auszeichnung „Winner“ German Design Award 2022 – Excellent Product Design – in der Kategorie „Building and Elements“ ausgezeichnet worden. Seit 2012 identifiziert der German Design Award maßgebliche Gestaltungstrends, präsentiert sie der breiten Öffentlichkeit und zeichnet sie aus. So werden jährlich außerordentliche Einreichungen im Produktdesign, Kommunikationsdesign und der Architektur gekürt. Unter dem Motto »Wie Designer denken« liegt das besondere Augenmerk auf den vielfältigen Weisen, wie die Designerinnen und Designer Antworten auf immer komplexere Themen finden – von neuen digitalen Technologien bis hin zu klimaneutraler Produktion.

