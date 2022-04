Maßgefertigte Jalousiekästen für perfekten Sonnenschutz

Ein Neubauprojekt zeigt, wie raumhohe Fenster mit innovativen, maßgefertigten Jalousiekästen ausgestattet wurden und so perfekten Sonnenschutz bieten.

„Auf der Suche nach einem Jalousiekasten für unser Neubauprojekt waren uns drei Dinge besonders wichtig: Die Komponente sollte sich schnell und einfach in das Wärmedämmverbundsystem integrieren lassen, sollte mit einer hohen Qualität und Maßgenauigkeit überzeugen und gleichzeitig flexibel anpassbar sein“, erklärt Wolfgang Eberhardt, Geschäftsführer der Eberhardt Immobilienbau GmbH aus Ulm. Im Zentrum des Stadtteils Wiblingen hat das Bauträger- und Wohnbauunternehmen einen Gebäudekomplex errichtet, der aus drei Gebäudeteilen sowie einer gemeinsamen Tiefgarage besteht. Für die Verschattung der Fenster und die Dämmung des Gebäudes stellte die raumhohe Verglasung eine besondere Herausforderung dar. Denn die Deckenstirn zwischen den Stockwerken ist jeweils gerade einmal 30 cm hoch – und muss trotzdem den Brandriegel in Form einer Mineralwollplatte sowie die Jalousie aufnehmen. Die Jalousiekästen der JOMA Dämmstoffwerk GmbH wurden im Querschnitt an die speziellen die Anforderungen des Projekts angepasst . So ließ sich eine wärmetechnisch hochqualifizierte Gebäudehülle nach dem KfW-55-Standard realisieren. Mit einer minimalen Wärmeleitfähigkeit von λ=0,031 W/m2K erreicht die Innovation die Wärmeleitstufe WLS 032. Insgesamt 320 Laufmeter des JOMA-Jalousiekastens wurden in dem neuen Wohnhaus verbaut.

