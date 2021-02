Stabila engagierte sich mit einer spendenaktion zugunsten des Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. 194 Kunden aus 14 Ländern waren dem Aufruf von Stabila gefolgt, unter den Hashtags #rulerforchildren und #stabila über Instagram und Facebook eigene Maßstab-Entwürfe zu posten. Für jedes der eingereichten Designs spendete Stabila fünf Euro an das Kinderhospiz. Zusätzlichen Anreiz für die Teilnahme an der Aktion war die Chance, als einer von sieben Gewinnern nach Abschluss der Kampagne 30 Maßstäbe bedruckt mit dem selbst gestalteten Motiv zu erhalten. Die Aktion wurde positiv aufgenommen und mündete in mehr als 900 Kommentaren und 25.000 Likes.

