Den Elektrotransporter MAN eTGE bietet MAN Truck & Bus in Zusammenarbeit mit renommierten Aufbauherstellern nun auch mit Kofferaufbau sowie mit fester Pritsche oder als Dreiseitenkipper an. Mit Koffer ergibt sich ein Ladevolumen von 13,5 Kubikmetern. Die Einladehöhe beträgt 1.050 mm. Im Innenraum befinden sich zur sicheren Verstauung des Ladeguts seitlich und vorne Zurrschienen. Der Trockenfrachtkoffer stammt von der Firma Spier Fahrzeugwerk und wird von dem Aufbauhersteller auf den eTGE montiert. Auf Baustellen sind Pritsche oder ein Dreiseitenkipper oft die gefragteste Aufbauform. Diese bietet MAN jetzt in Kooperation mit dem Hersteller Schoon Fahrzeugsysteme aus Wiesmoor an. Die Pritsche misst 3.255 mm in der Länge und 2.040 mm in der Breite.

