Der Arbeitsbühnenvermieter hat die Auszeichnung „International Award for Powered Access“ (kurz iapa Award) in der Kategorie „Access Rental Company of the Year“ erhalten. Die Fachjury begründete ihr Urteil wie folgt: „mateco`s Erfolge sind in verschiedenen Aspekten beeindruckend, wie das herausragende Wachstum, kombiniert mit der Expansion in neue Märkte. Mit einem beispiellosen und sehr schnellen roll-out der Markenpräsenz in unterschiedlichsten Ländern in Europa und Lateinamerika sowie über 14.500 SchulungsteilnehmerInnen in nur einem Jahr – ist mateco mehr als ein würdiger Gewinner.“ Der iapa Award gilt als einer der wichtigsten internationalen Preisverleihungen innerhalb der Branche und wird bereits seit mehreren Jahren von einer namhaften Fachjury vergeben. Die diesjährige Verleihung fand am 18. März zum ersten Mal virtuell statt.

www.mateco.de