Über 100 Teilnehmer zeigten auf der 1. digitalen VDPM-Mitgliederversammlung ihre Verbundenheit mit der Branche und dem Verband. Christoph Dorn gab als Vorsitzender einen Überblick über die aktuelle Entwicklung: „Die Situation ist nicht einfach, aber unsere Mitgliedsunternehmen haben sich schnell auf das neue Umfeld eingestellt. In Sachen Gesundheitsschutz und Hygienemaßnahmen wurden große Anstrengungen unternommen, damit der Betrieb weiterlaufen konnte.“ Verantwortungsbewusstsein und besonnenes Handeln aller Beteiligten hätten dazu beigetragen, dass es in Deutschland zu keiner Zeit Forderungen gegeben habe, Baustellen stillzulegen oder Produktionsstandorte zu schließen. So konnte die Baubranche als starker Wirtschaftsfaktor ihren Teil zur Bewältigung der Krise beitragen. Das laufende Jahr werde voraussichtlich mit einem Plus von etwa 3 % abgeschlossen. Für 2021 sei unter den derzeitigen Umständen eine Prognose nicht möglich. Die Vielzahl technischer Themen und die zunehmende Vernetzung im politischen Raum standen beim Bericht zur Verbandsarbeit im Mittelpunkt. „Beim Klimaschutz im Gebäudebereich gehören erneuerbare Energie, Wärmedämmung und Anlagentechnik zusammen“, erläuterte Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Joachim Riechers . „Jetzt müssen wir es schaffen, Konzepte zu erarbeiten, die von einer breiten Basis aus Wohnungswirtschaft, Politik und Naturschutz mitgetragen werden. „Dann haben wir eine Chance, bei der nächsten Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes einen gemeinsamen Vorschlag zu unterbreiten, der allen Forderungen gerecht wird.“ Antje Hannig, VDPM-Geschäftsführerin Technik und Marketing, konnte in ihrem Bericht auf zahlreiche Arbeitsergebnisse verweisen, wie die europäische Normung, die umfangreiche Umweltforschung oder die Socialmedia-Kampagne #putzpoesie“