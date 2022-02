Unter dem Motto „Volle Farbkompetenz voraus!“ tritt das Trendmobil von AkzoNobel die Tour der Farbe an. Von März bis September 2022 präsentiert es in Deutschland, Österreich und der Schweiz an über 100 Stationen vor Ort beim Großhandel die Highlights und Produktneuheiten der Marken Sikkens und Herbol. „Neue Zeiten erfordern neue Ideen”, sagt Silvio Bucher, Brandmanager Profi DACH bei AkzoNobel und fügt hinzu: „Daher haben wir uns für 2022 etwas ganz Besonderes ausgedacht, zu dem wir das Handwerk herzlich einladen möchten. Von der Tour der Farbe profitieren Maler und der Großhandel gleichermaßen – und schließlich auch der Kunde, der dank modernster Techniken und neuester Produktinnovationen hervorragende Ergebnisse bekommt.” Das Trendmobil ist ein mobiler Showroom und damit Dreh- und Angelpunkt für anschauliche Live-Vorführungen, die praxisnahe Vorstellung von Produktneuheiten und Techniken sowie verkaufsstarke Aktionen – alles direkt vor Ort beim Großhandel. „Durch die regionale Nähe möchten wir so vielen Malern wie möglich die Gelegenheit geben, sich von unseren Produkten und unserer Farbkompetenz zu überzeugen und uns näher kennenzulernen“, sagt Stefan Klinker, Vertriebsleiter Sikkens und Herbol, und ergänzt: „Wir möchten mit der ‚Tour der Farbe‘ aber auch für den Großhandel einen Mehrwert schaffen, damit er seinen Kunden eine Attraktion direkt vor seiner Tür bieten kann. Durch die Präsenz und das Zusammentreffen sollen hochwertige Kundengespräche angestoßen werden. Unser Ziel ist der Kontaktaufbau, die Kommunikation und Beziehungspflege mit Neu- und Bestandskunden.“ Begleitet wird die „Tour der Farbe“ von einem breitgestreuten Kommunikationskonzept online und offline sowie einem aufwendigen Einladungsmanagement.

www.tour-der-farbe.com

