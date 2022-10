Nachhaltigkeitskurs verstärkt

Küberit hat das vom nordrhein-westfälischen Umweltministerium geförderte Programm Ökoprofit mit großem Erfolg abgeschlossen. Mit Maßnahmen, die im Rahmen des Programms erarbeitet wurden, hat Küberit innerhalb von einem Jahr 197,4 Tonnen CO2 sowie 243.000 kWh Strom eingespart und konnte seine Betriebskosten damit erheblich senken. Zudem hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 215 Tonnen Wertstoffe in den Kreislauf zurückgeführt sowie bei der Herstellung seiner Profile und Leisten 75 Prozent recyceltes Sekundäraluminium eingesetzt. Das Ergebnis hat das Umweltmanagement des Profilespezialisten dazu inspiriert, im ersten Quartal 2023 zusätzlich zu 9001:2015 eine Umweltzertifizierung nach ISO 14001 anzustreben. Die Auszeichnung ist ein anerkannter Nachweis für praktizierten Umwelt- und Klimaschutz in Unternehmen und Organisationen. Ziel von Ökoprofit ist es, kleine und mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, einen geringeren Verbrauch von wertvollen Ressourcen zu erreichen. Dabei wird der Ansatz verfolgt, ökologisch notwendige Maßnahmen intelligent mit ökonomischem Nutzen zu verbinden und somit die Betriebskosten zu senken, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit sichert.

