Ausgezeichnet anlässlich der BAU 2017 in München ist Keim bis heute das europaweit einzige Unternehmen mit natureplus-zertifizierten Fassadenfarben. Ob Produkte die strengen Kriterien erfüllen, wird von akkreditierten Laboren und Gutachtern nach anerkannten internationalen Standards geprüft. Natureplus soll Verbrauchern und Bauprofis Orientierung bieten, die nachweislich besten Produkte am Markt zu identifizieren. Das Gütesiegel tragen die Produktsysteme Granital, Soldalit und Twinstar. Granital ist eine anwendungsfertige, wasserabweisende Dispersionssilikatfarbe, unbrennbar und besonders geeignet für wirtschaftliche, dauerhafte Anstriche auf allen mineralischen Untergründen. Die Sol-Silikatfarbe Soldalit überträgt die Stärken der Silikattechnologie auch auf organische Untergründe. Die Funktionsbeschichtung Twinstar verbindet eine hohe Effizienz in der Anwendung mit einem biozidfreien Formulierungsansatz für saubere Fassaden.

www.keim.com