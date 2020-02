Die Zukunftswerkstatt bringt Menschen und Ideen zusammen. Das jährlich vom Malerinstitut organisierte Treffen fand 2019 vom 14. bis 16. November in Leipzig statt und sorgte bei Teilnehmern und Referenten für regen Austausch. „Dieses Mal haben wir mit dem WorldCafé ein neues Konzept ausprobiert, das bei den Teilnehmern sehr gut angekommen ist.“ Das Motto lautete: Mit dem WorldCafé wächst Wissen zusammen. Dabei diskutierten Teilnehmer und Referenten an verschiedenen Themen-Tischen. Im Mittelpunkt stand der Ideenaustausch. Im Jahr 2020 bietet sich vom 5. bis zum 7. November die nächste Gelegenheit zum Austausch und Wissensaufbau. Dann macht die Zukunftswerkstatt Station in Marburg.

www.malerinstitut.de

10. Februar 2020