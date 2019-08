Das Baustoff- und Logistikunternehmen Sievert AG stellt sich zum 100. Geburtstag mit dem Motto „Das Beste vom Fach unter neuem Dach“ neu auf. Im zukünftigen „House of Expert Brands“ stehen unter dem Sievert-Dach folgende Sortimentsmarken stellvertretend für Premiumsysteme im Baustoffbereich: quick-mix, Schwenk Putztechnik, tubag, strasser und hahne. Zum „House of Expert Brands“ zählt auch die sievert logistik als wichtiger Logistik-Dienstleister. „Die Umstrukturierung ist notwendig geworden, um optimal für den globalen Wettbewerb gerüstet zu sein. Und darüber hinaus wollen wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür ist es nötig, dass wir uns besser denn je aufstellen und unsere Stärken ausspielen, denn unsere Kunden erwarten nicht nur tolle Produkte, sondern in allen Bereichen maßgeschneiderte Lösungen“, sagt Jens Günther, CEO der Sievert AG.

www.sievert-ag.de

1. August 2019