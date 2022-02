Das Brillux-Kundenmagazin MarktImpulse hat das neue Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“. Die neue Ausgabe MarktImpulse widmet sich dem Thema Willenskraft. Wie man mit dieser Krisen bewältigt – und was das für die Zukunft des (Maler-)Handwerks bedeutet, erläutert Frank Tischner, Blogger und Hauptgeschäftsführer der Kreishand-werkerschaft Steinfurt-Warendorf. Betriebsreportagen und Best-Practice-Beispiele bieten zudem weitere Informationen. Je nach Gewerk und Kundenstruktur waren die Auswirkungen der Pandemie unterschiedlich: Während einige Betriebe in Existenznot gerieten, konnten sich andere vor Aufträgen kaum retten. Was aber für alle gilt: Wer sich gut aufstellt und Willen zur Veränderung mitbringt, kommt besser durch.

www.brillux.de