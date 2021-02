Interaktive Webinare und Online-Workshops von Brillux

Bereits seit Oktober hat Brillux interaktive Webinare sowie Online-Workshops in das Weiterbildungsprogramm aufgenommen.

Onlineangebote von Brillux

Erstmals in 2021 können Interessierte Online-Workshops zu den BFS-Merkblättern 9, 12 und 20 belegen. Diese Regelwerke zu kennen und richtig einzusetzen, verspricht größtmögliche Sicherheit in der Ausführung, weshalb in diesen digitalen Seminaren die wichtigsten Keyfacts kompakt, leicht verständlich und übersichtlich auf den Punkt gebracht werden. Auch Webinare zu Themen wie Social Media und Aufmaßtechnik sind Bestandteile des Programms. Darüber hinaus können sich Azubis auf ein weiteres neues Format freuen: In Anlehnung an die Azubi-TechnikTage, die in den Brillux Niederlassungen stattfinden und coronabedingt vorerst ausgesetzt wurden, wird es demnächst digitale Azubi-TechnikTrainings geben. In Ergänzung zu den neuen Online-Angeboten werden die bereits erprobten in 2021 fortgeführt.

www.brillux.de/live-onlineprogramme