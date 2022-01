Der Dämmstoffspezialist Isover hat einen neuen Webauftritt. Die Basis für die neu gestaltete Online-Präsenz bildet eine zuvor durchgeführte Kundenbefragung. Ein neu entwickelter Ratgeber-

Bereich sowie ein intuitives Seitendesign für mehr Übersichtlichkeit und eine zielgruppenorientierte Navigation bilden nun das Ergebnis ab. An erster Stelle wünschten sich die Kunden konkrete technische Informationen, Download-Angebote und Verlegehinweise. „Mit so wenigen Klicks wie möglich zum gewünschten Ziel – so lautet unser Versprechen an den User“, erläutert Thorben Künzler, Projektleiter Marketing-Digital beim Unternehmen. Nutzern sollen so alle relevanten Informationen auf den ersten Blick zur Verfügung stehen. In der Ratgeber-Rubrik finden sich viele Informationen zu bauphysikalischen Themen, zur Wohngesundheit oder aktuellen Fördermöglichkeiten, aber auch Verlegeanleitungen oder Tutorial- und Videoangebote des „Isover Live – Web TVs“.

www.isover.de