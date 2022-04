Neue Kooperationen

Baumit akquiriert die Sakret Trockenbaustoffe sowie deren Tochterunternehmen, den Farbenhersteller Diessner in Berlin. Der Baustoffhersteller plant, seine Präsenz und Warenverfügbarkeit im gesamten Bundesgebiet weiter auszubauen. Hierfür sollen die bisherigen zehn Werksstandorte um vier weitere der Firma Sakret GmbH ergänzt werden. Diese befinden sich in Niedersachsen (Bad Lauterberg), Thüringen (Nordhausen), im Saarland (Saarwellingen) und Rheinland-Pfalz (Wellen). Ein weiterer Standort kommt mit der Firma Diessner Farben in Berlin hinzu. Neben der Verdichtung der Produktionsstrukturen sieht Baumit Vorteile und Synergien durch das breite Sakret-Produktportfolio. Darüber hinaus verstärkt Baumit mit der Akquisition von Diessner seine Kompetenz im Bereich der Farben und pastösen Produkte. Diese Kombination soll für Kunden ein breiteres und tieferes Produktsortiment ergeben. Die Standorte von Sakret sind Lizenznehmer der Sakret Europa. Dieses Modell sowie der Vertrieb der Marke Sakret im Lizenzgebiet wird weitergeführt. Diessner Farben im Farbengrosshandel und beim Malerhandwerk soll ausgebaut und weiterentwickelt werden. In beiden Firmen bleiben die gewohnten Ansprechpartner in Management, Vertrieb und Administration bestehen. Die notwendigen Verträge wurden bereits unterzeichnet.

