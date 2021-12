Festool erweitert seinen Standort Deutschland mit einem nachhaltigen, modernen Neubau in Weilheim/Teck. Die neue Montagehalle schafft dringend benötigte Expansionsflächen für ein nachhaltiges Wachstum. Das neue Gebäude entstand auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Areal unmittelbar neben dem bereits bestehenden Logistikzentrum in Weilheim. Die räumliche Nähe bietet die Grundlage für eine optimale Infrastruktur zur schlanken und flexiblen Materialversorgung der Montage. Der Standort in Weilheim soll eine interne und externe Vorzeigefabrik auf Basis von Lean und Industrie 4.0 werden. Der Kern des neuen Logistikkonzeptes ist ein fahrerloses Transportsystem. Hier kommen sechs autonome, mit Schwarmintelligenz ausgestattete Fahrzeuge zum Einsatz, die die benötigten Materialien aus dem Lager an die Montageinseln transportieren. Mit der Umsetzung dieses Konzepts soll die Produktivität und Ausbringungsmenge nachhaltig gesteigert werden – sowie Lieferrückstände aus den vergangenen Monaten sukzessive auflösen. Die im Zuge des Neubaus getätigten Investitionen sollen die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandortes in Deutschland sichern und ermöglichen auch in Zukunft die Erfüllung des Premiumanspruches Rund 300 MitarbeiterInnen bezogen ab dem 12. September die neuen Arbeitsplätze in Weilheim.

www.festool.de