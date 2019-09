Am 13. September 2019 hat das Bundeskartellamt die Sakret Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG per Beschluss aufgefordert, die Vertriebsstruktur in Deutschland zu modifizieren. Unter dem Dach der Sakret Europa arbeiten in Deutschland fünf rechtlich selbständige Unternehmen zusammen, deren Zusammenspiel die Behörde kritisch sieht. Dazu sagt Peter Aping, Geschäftsführer Sakret Europa: „Wir kooperieren seit vielen Jahren mit den Kartellbehörden in Deutschland, um eine geeignete Lösung für die Zusammenarbeit in der Sakret-Gruppe zu finden. Wir unterstützen seit jeher den Wettbewerb, denn in diesem Wettbewerb können wir mit der Qualität unserer Produkte überzeugen. Um aber die Gruppe in die Zukunft zu führen, wollen wir uns in den kommenden Wochen organisatorisch neu aufstellen“. Mit 13 Werken in Deutschland und 26 in Europa gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern von Trockenbaustoffen.

26. September 2019