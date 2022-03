Neuen Roboter entwickelt

Bei einem einjährigen Adler-Diplomprojekt haben Schüler der HTL Fulpmes mithilfe eines 3-D-Druckers einen Reinigungs-Roboter entwickelt. „Wir sind begeistert, wie perfekt und mit welcher unglaublichen Motivation und Präzision die drei Jungs die herausfordernde Aufgabenstellung umgesetzt haben“, lobt Melanie Knapp aus dem Adler-Labor. Das Anwenden des erworbenen Wissens in heimischen Industriebetrieben ist der sehr praxisorientierten Ausbildungsstätte für Maschinenbau ein besonders großes Anliegen. Zum Auftakt stand für die Schüler ein Ausflug zum Unternehmen nach Schwaz auf dem Programm. „Die Vor-Ort-Besichtigung bei Adler war für uns sehr wichtig, um ein klares Bild der Aufgabenstellung zu erhalten“, schildert einer der Schüler. Das Ergebnis überzeugte: In mehreren Schritten, gesteuert von einem Tablet aus, wird die sensible Messsonde gründlich gesäubert. Sogar das Abtrocknen und Polieren mit einem kleinen Tüchlein (das dann natürlich automatisch entsorgt wird) darf nicht fehlen. Dass dabei auch der Nachhaltigkeit die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wurde, zeigt sich im äußerst geringen Verbrauch an Reinigungslösung, welche im Prozess vielfach wiederverwendet wird. Ein solches Gerät soll bald auch in der Schwazer Lackfabrik Einzug halten.

