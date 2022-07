Neuer Standort in Indien

Die MC-Bauchemie India hat kürzlich einen neuen Standort in Halol im Bundesstaat Gujarat, Indien, eröffnet. Der neue Standort umfasst eine Produktion, in der Pulverprodukte, Betonzusatzmittel, Polymere und Harze hergestellt werden, Lager-, Logistik- und Büroflächen sowie ein Labor. Die Feier wurde nach hinduistischem Brauch zunächst mit der sogenannten Puja-Zeremonie eröffnet. Sie umfasste viele Gebete, Mantras und weitere Rituale, bei der sich alles um die Verehrung der Gottheit Ganesha drehte, die dem neuen Standort Glück und Erfolg bescheren soll. Im Anschluss daran führte das Führungsteam um den indischen Geschäftsführer alle Gäste in die neue Produktion, wo Dr. zur Mühlen das rote Band durchschnitt und den Standort damit offiziell eröffnete. Danach konnten die Gäste die neue Produktion samt Lager- und Logistikbereich sowie Labor und Büros besichtigen. Der neue MC-Standort in Halol umfasst mehr als 8.500 Quadratmeter Grundstücks- und rund 3.300 Quadratmeter Produktions-, Logistik-, Labor- und Lagerfläche sowie insgesamt 600 Quadratmeter Bürofläche und weitere bebaute Flächen. Die Produktionsanlage verfügt über eine Kapazität von rund 8.300 Tonnen Pulverprodukten, über 5.500 Tonnen Betonzusatzmitteln, 800 Tonnen Polymeren und 600 Tonnen Harzen.

